Son Dakika Haberleri: BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI
Son Dakika Güncel BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

6 saat önce

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı.

BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI, System.String[]

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile bekçiler arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti. Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovamamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.

Hırsızlık anı, bekçiler ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve şüphelilerin kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından  Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]