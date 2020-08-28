Başiskele'de üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Başiskele'de üst yapı çalışmaları sürüyor
Başiskele Belediyesi gelen talepler doğrultusunda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi gelen talepler doğrultusunda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar ile konutlaşma ile birlikte mevcut yolların yetersiz kaldığı ve imar planlarında geniş ölçeklendirilen yollar genişletilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince ilk olarak Servetiye Karşı Mahallesi Hasanağalar Sokak'ta bin 100 metre uzunluğunda yol genişleme çalışması ve malzeme serimi yapılıyor. Ekipler daha sonra Fatih Mahallesi İpek Sokak'ta da parke yol yapım çalışmalarını tamamladı. Ekipler son olarak Döngel Mahallesi Gaffar Sokak'ta parke yol yapımı, Batın Sokak'ta ise asfalt yapımı için hazırlık çalışmaları başlattı. - KOCAELİ
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