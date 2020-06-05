Başkale'de 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi'nde İran İslam Cumhuriyetinden uyuşturucu getirileceği istihbari alındığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan istihbarat bilgisi üzerine sınır hattında İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliklerince müşterek operasyon icra edildi. Kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 14 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı" denildi. - VAN