Başkale'de "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Yüzbaşı Cağlar Aktaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, gaziler ve kamu kurum müdürleri katıldı.