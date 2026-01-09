Başkale'de Kar Yağışı Etkili

VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar ile birlikte tipi de ilçede etkisini arttırırken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için ilçenin ana caddelerinde kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, kar yağışını süreceğini bildirdi.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE, (Van),