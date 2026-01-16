Başkale'de Karnesini Alan Öğrenciler Sevinç Yaşadı

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
İlçede yaklaşık 9 bin öğrenci bugün karne aldı.
Merkez Başkale İlkokulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.
Velileriyle okula gelen öğrencilere karnelerini öğretmenleri teslim etti.
Karnelerini alan öğrenciler, sevinç yaşadı.
