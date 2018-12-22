Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'ın Ev Ziyaretleri

Başkan Acar'ın Ev Ziyaretleri

4 saat önce

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, hasta ve engelli ailelerin evlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

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Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, hasta ve engelli ailelerin evlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Acar'ın merkez ve ilçeye bağlı dış mahallelerde ev ziyaretleri devam ediyor.

Acar, bu kapsamda Değiş Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Görme ve yürüme engelli Osman Demir'i ikamet ettiği evinde ziyaret eden Acar, sohbet ettiği, varsa talep ve sorunlarını dinlediği Demir ve ailesine şifa dileğinde bulundu.

Görme ve yürüme engelli Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Acar'a kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Hamdi Acar, Derbent, Güncel
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