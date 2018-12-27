Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Şahin'den Kuntoğlu'na Ziyaret

Başkan Adayı Şahin'den Kuntoğlu'na Ziyaret

2 saat önce

AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Adayı Şahin'den Kuntoğlu'na Ziyaret, System.String[]
AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nu ziyaret etti.

Kuntoğlu'nu ziyaretinden konuşan Şahin, göreve gelmeleri halinde toplumun her kesimi ve tüm kamu kuruşlarıyla iletişim halinde olacaklarını belirterek, Karaman'daki eğitimine katkı sağlamak için iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Kuntoğlu da kamu kurumlarıyla iş birliğine değinerek, yerel yönetimlerin eğitim öğretime sağlayacağı katkıların önemli olduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonunda Kuntoğlu Şahin'e ilkokul notlarının yer aldığı belgeyi hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:40 Kaynak: AA

Mahmut Sami Şahin, Mevlüt Kuntoğlu, Karaman, Güncel
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