Başkan Akgün: "Büyükçekmece sahili Cannes, Barcelona ve Nice sahillerini geride bırakacak" - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Sahilinin Cannes, Barcelona ve Nice sahillerinden çok daha estetik bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

Büyükçekmece sahilinden Gürpınar sahiline kadar olan hatta 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı 2 metre çapında kollektör hattı döşeniyor.

Büyükçekmece Sahilinde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilk etapta sahil hattındaki kollektörlerin yenilendiğini söyledi. Olası bir depremde ilçedeki kanalizasyon sisteminin hasar görmesini engellemek amacıyla yapılan kollektör döşeme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Akgün, 4 noktada eş zamanlı başlatılan çalışmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin koordinesiyle sürdürüleceğini kaydetti.

Kumsal genişletilecek

Kollektör hattının tamamlanmasının ardından sahil düzenleme ve yenileme çalışmalarına başlanacağını belirten Başkan Dr. Hasan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gürpınar Stadı'ndan başladık Büyükçekmece Kordonboyu Arıtma Tesisine kadar 2 binlik boruyla ikinci kollektörü yapıyoruz. Gürpınar burnundan Bababurnu'na kadar olan yeni projesi yapıldı. Bu projede alt yapı kollektör var, üzerinde de Nice, Cannes ve Barcelona sahilinden çok daha estetik bir sahil düzenlemesi var. Esasında bu projenin yüzde 75'ini Büyükçekmece Belediyesi kendi imkanlarıyla bugüne kadar yapmıştır. Bu projeyi 2 buçuk yıldan beri Prof. Dr. Mustafa Var ve ekibi çalıştı. Bu proje kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Orhan Veli Sosyal Tesisleri'nden başlayarak Antik İsmet Balık Lokantası'na kadar deniz tarafında olan kumsal büyütülecek. Bunun için birkaç yerden 15'er metrelik mermerden denize mahmuzlar çıkıyoruz. 4 veya 5 tane çıkıyoruz çünkü kumsalın az olduğu yerlerde kumsalı 15 - 20 metre daha fazla büyüteceğiz. Bunun için buradaki büfeler kalktıktan sonra bunların yerine herhangi bir büfe konulmayacak" dedi.

"Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirenler mağdur edilmeyecek"

Geçmişte iyi niyetle verilen 100 metrekarelik büfe ve çay bahçelerinin işletmecileri tarafından bin metrekareye çıkartıldığını belirten Başkan Akgün, "Amfi tiyatrodan Gürpınar burnuna kadar ne kadar kafe, çay bahçesi, lokanta varsa hepsi kaldırılıyor. Devlete olan vergisini, kirasını, borcunu ödeyenlere yine o alanda kanunun vermiş olduğu 100 - 150 metrekareyi geçmeyen ölçüler içerisinde ve proje doğrultusunda geri çekilerek büyüme şansı olmayacak şekilde protokoller yapılarak yeniden yapılacak. Büyükçekmece Sahilinde deniz tarafında kalan büfelerden vergisini, işgaliyesini zamanında devlete ödeyenler bizim projemiz doğrultusunda yine ecrimisille o alanlarda sökülüp takılabilen demontabl yer vererek mağduriyetlerini engelleyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL