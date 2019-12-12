Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Değerli dostum Hasan Akgün'e nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kumbasar, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu ve Yalçın Sırakaya da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner ile Başkan Akgün birbirlerine hediye takdim etti. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Hasan Akgün, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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