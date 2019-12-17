Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı - Son Dakika

Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı

7 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eşini kaybeden Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eşini kaybeden Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ı acı gününde yalnız bırakmadı.


Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ın eşi Ayfer Çapan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayfer Çapan için Esenyurt ilçesi Yenikent Muhammediye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Akgün, Gürbüz Çapan ve ailesine başsağlığı diledi. Ayfer Çapan'ın naaşı Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki Çapan Ailesi Kabristanlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Gürbüz Çapan, Hasan Akgün, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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