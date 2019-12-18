Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, insanoğlunun 21. asırda Mevlana felsefesine çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Mevlana felsefesinden istifade edebilirsek mutlu yaşarız" dedi.



Hazreti Mevlana vuslatının 746. yılında Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus töreninde anıldı. Anma etkinliği, fotoğrafçı Emel Sezer ve Serdar Akay'ın hazırladıkları Arınma isimli fotoğraf sergisinin açılış töreni ile başladı. Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nda gerçekleşen Şeb-i Aruz törenine ilgi yoğun oldu. Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Uluslararası Sema Okulu'nun gösterisi ile yoğun bir manevi atmosfer oluşurken, salonu dolduran yüzlerce kişi unutulmaz bir geceye tanık oldu.



"Mevlana'yı örnek alabilmek en muhteşem derstir"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, maddiyatın insan meziyetlerini yok ettiği 21. asırda Mevlana felsefesine çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek; "Mevlana'yı analım ama şu vahşi kapitalizm döneminde paranın insanının bünyesindeki, beynindeki meziyetleri yok ettiği yani maddiyatın maneviyatı yok ettiği bu asırda Mevlana'yı örnek alabilmek en muhteşem derstir, yaşam biçimidir. Kısa ömrümüzde biraz olsun Mevlana felsefesinden istifade edebilirsek mutlu yaşarız. 746. yıl dönümünde büyük filozof, büyük düşünür, büyük felsefe adamı Hazreti Mevlana'yı şükran, saygı ve minnetle anıyorum. İnşallah onun yolunda yürümek bizlere nasip olur. Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü'ne ve Uluslararası Sema Okulu Derneği'ne bu muhteşem gece için şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL