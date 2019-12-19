Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret

6 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'i ziyaret etti.

Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'i ziyaret etti.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç'i ziyaret ederek, hediye takdim etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Akın, "Komşu ilimiz Karabük'teki değerli iş adamı dostlarımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Ülke ekonomisine katkıda bulunup istihdam sağlayan ve başarılı işler yapan değerli dostlarımıza hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Cemal Akın, Çağ Çelik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu
Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü

Son Dakika Haberleri
17:50 Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'un öncelikleri - Son Dakika
17:49 Kulalı öğrencilerden kitap okuma farkındalık etkinliği - Son Dakika
17:49 Bakan bekir pakdemirli tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız - Son Dakika
17:48 Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında yaşanan tartışmanın iddianamesi hazırlandı - Son Dakika
17:47 BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü) - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]