Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Taş Fırın Çalışmasını İnceledi

Başkan Akın Taş Fırın Çalışmasını İnceledi

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tuna Mahallesi Menekşe Sitesi yanında yapımı devam eden taş fırın çalışmalarını inceledi.

Başkan Akın Taş Fırın Çalışmasını İnceledi, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tuna Mahallesi Menekşe Sitesi yanında yapımı devam eden taş fırın çalışmalarını inceledi. Görevli personel ile sohbet eden Başkan Cemal Akın yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak geleneksel değerleri yaşatacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine birçok noktaya taş fırınlar yapmıştık. Bunlara bir yenisini de Tuna Mahallesi Menekşe Sitesi yanında bulunan alana ekliyoruz. Çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak taş fırını halkımızın hizmetine sunacağız. Belediye olarak bir taraftan daha modern, daha güzel, bir Bartın için hizmet vererek vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran çalışmalar gerçekleştirirken bir taraftan da tarihi ve kültürel güzellikleri ön plana çıkararak geleneksel değerleri yaşatacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Cemal Akın, Bartın, Güncel
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