Son Dakika Haberleri: Başkan Akın ve Meclis Üyeleri Cumhuriyet Mahallesi'nde

Başkan Akın ve Meclis Üyeleri Cumhuriyet Mahallesi'nde

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti.

Başkan Akın ve Meclis Üyeleri Cumhuriyet Mahallesi'nde, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti.

428.Sokak'ta bulunan esnafları gezen Başkan Cemal Akın ayrıca özel sağlık kuruluşlarını da ziyaret ederek hasta vatandaşlara acil temennisinde bulundu. Belediye Meclis Üyeleri Recep Çömlek, Ahmet Kömeç, Semih Kaptan, Keramettin Şenkal, Belediye Meclis Üyesi Adayları Murat Kaya'nın da hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Cemal Akın karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşıp hatırlarını sordu.

Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın her zaman halkla iç içe olarak talep ve ihtiyaçları yerinde dinleyip görmeye devam ettiğini söyledi. Akın açıklamasında "Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Esnafımızın derdini, sıkıntısını dinliyoruz. Belediye çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyor hayata sunacağımız projelerimizi anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için çok önemli. Halkımızla kol kola girerek şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Belediye olarak tüm birimlerle her zaman halkın emrine amadeyiz" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

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