Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya'dan Yerel Gazetelere Ziyaret

Başkan Akkaya'dan Yerel Gazetelere Ziyaret

1 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret ederek çalışanların gününü kutladı.

Başkan Akkaya'dan Yerel Gazetelere Ziyaret, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret ederek çalışanların gününü kutladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşik etti.

Gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getiren Başkan Akkaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

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