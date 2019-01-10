Başkan Akkaya'dan Yerel Gazetelere Ziyaret

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret ederek çalışanların gününü kutladı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret ederek çalışanların gününü kutladı.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşik etti.



Gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getiren Başkan Akkaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi