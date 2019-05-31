Başkan Akman'dan Kadir Gecesi mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.



Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın da ayrıca heyecanı ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Tutulan oruçların yapılan ibadet ve yardımların bir manevi iklimden geçerek idrak edilen Ramazan ayının, Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığı ve bayram sevinci ile taçlandığının altını çizen Başkan Akman, rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak edildiği takdirde kurtuluşumuza vesilece olacağını dile getirdi. Kadir Gecesi'nde, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu münasebetle tüm hemşehrilerimin ve İslam alemi'nin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, saygılar sunarım" dedi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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