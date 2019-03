Başkan Alemdar Yeni Projelerini Tanıttı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar , ilçede yapacakları projeleri tanıttı.Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Alemdar, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmek istediklerini söyledi.Alemdar, kendilerine verilen görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğini, millet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "10 yıllık başkanlığım döneminde belediye meclisinde MHP üyeleriyle uyumlu ve dengeli şekilde çalıştık. Hep Serdivan'ı düşündük, ilçenin geleceği için birlikte kararlar aldık ve o kararları uygulamaya koyduk. Şimdi de Cumhur İttifakı'nın bir adayı olarak sizlerin desteğiyle 31 meclis üyemizle 5 yıl daha size hizmet etme şerefine inşallah nail oluruz." ifadelerini kullandı.Serdivan'da Medeniyet Müzesi, Sahaflar Sokağı, Serdivan Milli Parkı, Botanik Park ve yeni otobanın da içinde yer aldığı 43 farklı projeyi hizmete sunacaklarını bildiren Alemdar, şunları kaydetti:"Justinianus Köprüsü Turizm Merkezi' projesini de hazırladık. Bin 500 dönüm alan içerisinde kurulu bu köprümüzü yıllardır verdiğimiz mücadele sonunda UNESCO'nun tarih listesine yazdırdık. Şu an geçici listede, kalıcı listede olabilmesi için de hem milletvekillerimiz hem de bakanlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun etrafının da artık turizme açılmasını hayal ediyoruz. Bir an önce etrafında yapacak olduğumuz çalışmalar sonucunda turizme açılmasını, yine mesire yerlerinin ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte tarihi köprüyü, tarihimize sahip çıkarak milletimize kazandırmak istiyoruz.""e-referandum" hizmeti hayata geçirilecekAlemdar, sokak ve mahallelerde yapılacak çalışmalar öncesi vatandaşların görüşüne başvurmak için "e-referandum" projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Her ne kadar sorsak da bilmeyen hemşehrilerimiz, 'Benim haberim yoktu, duymadım.' diyordu. 'Mahalleliye sorduk, mahallelinin isteğini yerine getirdik.' dediğimizde, 'Duymadım.' diyorlardı. Bunun önüne geçmek için artık 'e-referandum' getiriyoruz. Bir mahallede ne yapacaksak, nasıl bir çalışma yapacaksak, o mahalledeki hemşehrilerimize 'e-referandum'la onların fikirlerini alarak, onların bilgisi dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.