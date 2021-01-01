Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği - Son Dakika

Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği

01.01.2021 00:12
Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne yapılan 'Tandır Damı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne yapılan 'Tandır Damı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kösrelik köyünde Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 'Tandır Damı' açılışına katılan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, köy yaşamına ve köylülere verilen desteklere dikkat çekerek, "Bugün yeniden köy hayatını yaşamaya, köye dönmeye geldik. İnsanlar köylerden gitti. Baktık ki şehirde hiçbir şey yokmuş. Ne varsa her şey köyde varmış. Huzur köyde var, doğallık köyde var, temiz hava köyde var, sağlıklı yaşam köyde var, stressiz yaşam köyde var, organik beslenme, sağlıklı beslenme köyde var, koyun sesi köyde var, tavuk sesi köyde var, keçi sesi köyde var, inek sesi köyde var" diye konuştu.

Sağlıklı yaşamın köyde olduğuna dikkat çeken Altınok, "Gördüğünüz gibi oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Kösrelik köyü havaalanı gibi oldu. Birçok şehirde birçok mahallede böyle bir asfalt ve kaldırım yok. Köy deyince çamur ve tozlu bir yaşam akla gelir ama öyle olmadığını, çamursuz ve tozsuz bir yaşam olduğunu da gösterdik. Lezgi, Sarıbeyli ve Güzelyurt köy muhtarlarımız da burada. Bu köylerimizi de örnek köyler haline getirdik. Fideleri verdik, meyve ağaçlarını dağıttık, şimdi ata tohumlarını alıyoruz, zamanı geldiğinde onları da vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Köyde yaşamı teşvik edeceklerini kaydeden Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi koyun, keçi ve inek vereceğiz. Bu yardımlarla köyde yaşama daha çok ilgi çekildi. İnsanlar daha çok köylere geldi. Tandır damı yaptık kerpiçten. Sağlıklı yaşam için kerpiç evler önemli. Uzun yaşamda sağlıklı yaşamda bu kerpiç önemli ama bunları terk ettik. Betonun ömrü kerpiç kadar yok ve romatizma ve romatizmalı hastalıklar. Kerpiç hava alıyor, yazın serin, kışın sıcak oluyor, hava sirkülasyonu sağlıyor. Betonda bu yok. O yüzden kerpiç evler önemliydi, dolayısı ile tandırımızı da öyle yaptık."

Hasandede üzümüne yönelik ise Başkan Altınok, "Bostanımızı kuruyoruz. İnşallah, nesli tükenmekte olan ve dünyanın en lezzetli üzümü olan Hasandede üzümünü de burada yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile Tandır Damı'nın açılışını gerçekleştiren Altınok, ekmek ve gözleme yapan köylü kadınlarla sohbet etti. - ANKARA

Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği
Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Kösrelik, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı         
21:19
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti         
20:59
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei