Başkan Altun: "Hep birlikte ilçemize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altun: 'Hep birlikte ilçemize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor' - Son Dakika

Başkan Altun: "Hep birlikte ilçemize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor"

7 saat önce

Bünyan Belediye Spor Yönetim kadrosu, teknik heyet ve sporcular Bünyan Başkan Özkan Altun'u makamında ziyaret ettiler.

Başkan Altun:

Bünyan Belediye Spor Yönetim kadrosu, teknik heyet ve sporcular Bünyan Başkan Özkan Altun'u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette takımın yol haritası ve ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan Altun, "Bünyan Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sezenler, Hocamız Hakan Yücel ve sporcularımızı misafir ettik. Arzulanan başarılara ulaşabilmemiz için hep birlikte ilçemize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başarı için ilçemizin kenetlenip bu takıma sahip çıkması şart. Herkes elinden geleni yaparsa gençlerimiz ve takım hedeflerine daha kolay ulaşır. Bizim için gençlerimizin iyi bireyler olması için eğitim ve öğretimlerinin yanında spor yapmaları da çok önemli. Bu nedenle imkanlarımız ölçüsünde her zaman genç sporcularımızın ve kulübümüzün yanında olacağız. Pırıl pırıl gençlerimiz alacakları başarılar ile hem bizleri hem de ilçemizi gururlandıracak. Onların başarılı olacaklarına inancımız tamdır. Kulüp Yönetimine teknik heyetimize ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür diyorum" dedi.


Bünyan Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özcan ise misafirperverlikleri ve desteklerinden ötürü Başkan Özkan Altun'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Özkan Altun, Ömer Özcan, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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