Başkan Arslan, İzmir'de deprem bölgesinde - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İzmir'de bulunduğu sırada meydana gelen deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısı nedeniyle İzmir'de bulunan Başkan Arslan, 6.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Deprem sonrası Bayraklı'da bulunan yıkılan 22 daireli binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Arslan, "Toplantı nedeniyle İzmir'de bulunduğumuz esnada bizler de depreme yakalandık. Çok şiddetli ve uzun süren bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte bir binanın enkazında sürdürülen çalışmalara tanık olduk. Bina enkazında canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. İzmirli vatandaşlarımıza ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun dualarımız onlarla" dedi. İzmir'de meydana gelen depremden Edremit'te etkilendi. Edremit'teki durumla ilgili de açıklamada bulunan Belediye Başkanı Arslan, " Edremit'te herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı belediyemize ulaşmadı. İlgili arkadaşlarımız sahada olası hasar tespiti için çalışmalarına başladı. Lütfen kaosa yol açacak yaklaşımlardan uzak duralım. Sakin kalalım ve sadece yetkili kişilerin duyurularını dikkate alalım" şeklinde konuştu. - BALIKESİR