Başkan Aşgın Koçhisar barajın'daki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Çorum'un en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen 53 kilometre uzunluğundaki Koçhisar isale hattı ile Çorum'un uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların önümüzdeki sene içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, Su ve Kanalizasyon Müdürü İdris Özyılmaz ve beraberindeki heyetle Koçhisar Barajı'ndan başlayarak çalışmaları inceleyen Başkan Aşgın, DSİ ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

'Şehrimiz uzun yıllar su sıkıntısı çekmeyecek'

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Aşgın, "53 kilometre'lik bir yerden, Alaca'nın Koçhisar Barajı'ndan şehrimize çok kaliteli bir içme suyu getiriyoruz. Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimiz içerisinde de öncelikli projelerimizden biriydi. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapıldı. Yaklaşık 3 ay önce de firma çalışmalarına başladı. Şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 53 kilometre'lik isale hattımızın 39 kilometre'lik kısmında 914 mm'lik çelik borular toprakla buluşmuş durumda. Bunların da yaklaşık 8 bin metrelik kısmında da çalışmalar tamamlandı. Dolayısıyla şehrimizin önümüzdeki süreçte içme suyu ile ilgili problemini çok uzun yılları kapsayacak şekilde çözmüş olacağız. Bu çalışmada emeği geçen DSİ ve firma yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Hususen takip eden Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şu anda da çok önemli bir aşamaya taşıdığımız bu projemiz, önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve şehrimiz uzun yıllar inşallah bir daha su problemi yaşamayacak. Şehrimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu. - ÇORUM