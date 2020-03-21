Başkan Asya'nın Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya'nın Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'nın Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'nın Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden birinin Miraç Kandili olduğunu belirtti.

Mübarek gecede yapılacak duaların başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada refahın arttırmasını temenni eden Asya, şunları kaydetti:

"Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Mirac Gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Mirac Sevgili Peygamberimiz Hazreti Peygamberimizin kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Özellikle bugünlerde tüm insanlığı tehdit eden salgın hastalıkların bertaraf olması için Allah'a dua edelim."

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:10 Kaynak: AA

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