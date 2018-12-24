Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Mahallelilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Başkan Ataç Mahallelilerle Buluşmaya Devam Ediyor

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fevzi Çakmak ve Gazipaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç Mahallelilerle Buluşmaya Devam Ediyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fevzi Çakmak ve Gazipaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmalarda kentte meydana gelen gelişimi anlatan Başkan Ataç, "Tepebaşı'nı daha güzel noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak düzenlenen etkinlikte Başkan Ataç, Fevzi Çakmak ve Gazipaşa Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş ile buluştu. Programda Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu merkezler ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, "Tepebaşı bölgesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sağlıktan spora, sanattan kültüre, sosyal projelerden rutin belediye hizmetlerine kadar pek çok alanda örnek uygulamalar gerçekleştiriyor, başarılı projeler hayata geçiriyoruz. Bugün Tepebaşı temiz enerji denildiğinde akla gelen ilk yerlerden bir tanesi konumuna geldi. Bu bizim için bir övünç kaynağı. Tozdan, çamurdan geçilmeyen bir ilçe, bugün Türkiye'de parmak ile gösterilen bir noktada. Yaptığımız işler dünyadan beğeni topluyor, hibeler kazanıyor. Bu güzel çalışmaların tamamını elbette sizlerin desteği olmadan başaramazdık. Bakın, örnek projelerimizden belde evlerinin ilkini, 2001 yılında sizlerin mahallesinde açmıştık. Aradan geçen onca yılda, kadınlarımız bu projeyi o kadar çok sevdi ki bugün belde evi sayımız 28'e ulaştı. Sizler katılım göstermeseydiniz, kendi eviniz gibi gidip gelmeseydiniz, bu merkezleri sahiplenmeseydiniz 28 tane belde evi açmamız mümkün olmazdı. Kadınlarımıza bu ilgisi için teşekkür ederken, eşlerine de gösterdikleri anlayış için şükranlarımı sunuyorum. Projelerimizde tabi ki sadece kadınlarımızı değil; çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı, erkeklerimizi ve engelli bireylerimizi yani kent halkımızın tamamını kucaklıyoruz. Gücümüzü toplumun tamamına eşit ve kaliteli hizmet verebilmek için kullanıyoruz. Sizlerin destekleri ile de buna devam edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgi ve eksik etmediğiniz destekler için bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde Tepebaşı'nı daha güzel yerlere getirmek için gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra görseller eşliğinde Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Engelliler Montaj Atölyesi, Su Sporları Merkezi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, belde evleri, Deneyimli Kafe hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Katılımcılar da Başkan Ataç'a gerçekleştirdiği hizmetler ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. Buluşma çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Fevzi Çakmak, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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