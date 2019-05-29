Son Dakika Haberleri: Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden çalışacağız"
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Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden çalışacağız"

2 gün önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gece Orhan Kemal Bulvarı üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aydar:
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gece Orhan Kemal Bulvarı üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aydar, incelemeleri sırasında, "Belediye başkanının görevi koltukta oturmak değildir. Biz sürekli sahadayız, hizmet üretmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Aydar, "Ceyhan'daki bu ölümlü kazaların yaşandığı ve de trafiğin tehlikesini önlemek amacıyla neler yapabiliriz diye Zeydan Karalar Başkanım ile birlikte istişare yaparak, harita üzerinde çalışma yaptık. Bugün de burada uygulamaya geçiyoruz. Öncelikle geçtiğimiz hafta Atakan kardeşimizin kaza yaparak hayatını kaybettiği bulvar üzerindeki kavşak başta olmak üzere, trafiği tehlikeye düşüren Çınar Hastanesi kavşağını da kapattık. Çok yakın yerlerde dönüş olması münasebetiyle tehlike arz eden bu gereksiz dönel kavşakları kaldırdık" ifadesini kullandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
Zeydan Karalar, Adana, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
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