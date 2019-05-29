Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden çalışacağız"
2 gün önce
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gece Orhan Kemal Bulvarı üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Ceyhan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Kadir Aydar
, gece Orhan Kemal
Bulvarı üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Aydar, incelemeleri sırasında, "Belediye başkanının görevi koltukta oturmak değildir. Biz sürekli sahadayız, hizmet üretmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi. Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
ve ekibi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Aydar, "Ceyhan'daki bu ölümlü kazaların yaşandığı ve de trafiğin tehlikesini önlemek amacıyla neler yapabiliriz diye Zeydan Karalar Başkanım ile birlikte istişare yaparak, harita üzerinde çalışma yaptık. Bugün de burada uygulamaya geçiyoruz. Öncelikle geçtiğimiz hafta Atakan kardeşimizin kaza yaparak hayatını kaybettiği bulvar üzerindeki kavşak başta olmak üzere, trafiği tehlikeye düşüren Çınar
Hastanesi kavşağını da kapattık. Çok yakın yerlerde dönüş olması münasebetiyle tehlike arz eden bu gereksiz dönel kavşakları kaldırdık" ifadesini kullandı. - ADANA
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