Başkan Babaş, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, AFAD, Çocuk Şube Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 23'üncü Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Yol İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Bölge Müdürü Hayrettin Baysal ile yapımı devam eden Kırık Barajı, İçme Suyu Arıtma Tesisi, Karaçomak Deresi Islah Projesi ve köprü yapım projeleriyle ilgili istişarelerde bulundu.



"Kırık Barajı, genel ve yerelin entegreli çalışmasının en iyi örneğidir"



Kırık Barajı'nın, ishale hatlarının ve yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Kastamonu için çok önemli olduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Bu proje genel ile yerelin entegreli olarak yürüttüğü örnek bir projedir. Kırık Barajımız gerek zirai gerekse içme suyu noktasında çok önemlidir. Projelerimiz tamamlandığında memba kalitesinde su verilecektir. Ayrıca yeni Ankara Yolu'ndaki çalışmalarda hızla sürmektedir. Bu projede şehrimizin ulaşımı açısından önemlidir. İlimize değer katacak her projeyi yakından takip ediyoruz" dedi.



Konuşmasında 30 yıllık belediyeci olduğunu ifade eden Başkan Babaş, "Belediye'ye ilk başladığım yıllarda köy hizmetlerinden veya kara yollarından bir dozer, bir vasıta boşa çıkacakta bizde alacağız diye bakıyorduk. 2018 yılında tüm makine parkımızı yeniledik. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için bölgede örnek bir makine parkı oluşturduk. Nereden nereye geldik. Çok güçlü bir belediyemiz var" dedi.



"Teleferik projesi turizme katkı sağlayacak"



Teleferik hattıyla ilgili kendisine sorulan soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Babaş, "Anıtlar Kurulu tarafından bu proje üç defa onaylandı. Bu sistem demonte bir sistem. Yani kalıcı bir sistem değil. Kalıcı bir yapıt olsa bunu eleştirmek doğru. Fakat demonte sistemler, belli bir ömürleri var. Daha sonra alınıp, sökülüyor. Bugün Avrupa'nın birçok kentinde teleferik projelerini görebilirsiniz. Kastamonu'muzun turizmine katkı sağlamak ve burada bir hareketliliği elde etmek adına teleferik projemizi hayata geçiriyoruz. En kısa zamanda tamamlayacağız. Zaten biz teleferik konusunu şehrimiz ile paylaştık, sivil toplum kuruluşlarımızla konuştuk daha sonra uygulamaya koyduk. Doğru olan her projenin Kastamonu'ya değer katacak her çalışmanın yanındayım" dedi.



"Kuzeykent'i halka sorduk"



Konuyla ilgili Yol İş 2 Nolu Şube Başkanlığı'nda kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şunları kaydetti: "Şehrimizin genel revizyon imar planı 2011 yılında onaylanmıştır. Tosya Yolu İmar Planı'nın ilk onay tarihi 1995 yılıdır. 2011 yılında ise revize imarı onaylanmıştır. Bizde bu imar planlarını doğru bulduğumuz için aynı şekilde devam ediyoruz. Kuzeykent'te de mevcut imar planı üzerinde bazı değişiklikler yaptık. Bunu nasıl yaptık. Tek tek tüm siteler ve kooperatiflerde oturan halkımıza sorarak yaptık. Sendika Başkanımız Sadık beyde oradaydı. Ada bazlı bir çalışmayı halkımızın taleplerini alarak mevzuat doğrultusunda gerçekleştirdik. Kat sınırlaması yoktu, kat sınırlaması koyduk. Kapalı otopark şartı getirdik. İnsanlarımız daha güvenilir ve konforlu evlerde otursunlar diye bu çalışmayı yaptık. Kimle yaptık halk ile birlikte yaptık. İmarı halka indirdik. Belediye Meclisimizden karar oy birliğiyle geçti. Tabi seçim zamanı konuyu tam bilmeyenler bazı cümleler kuruyor. Ben takdiri halkımıza bırakıyorum"



Ziyarette Başkan Babaş, Mahalle Evleri, Akıllı Şehir, İnovasyon Merkezleri, Sen Üret Pazarın Devlet Olsun, E-Kastamonu Portalı, otopark projeleri, yeni yol ve kavşak düzenlemeleri ilgili bilgiler verdi. - KASTAMONU

