Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı Asker Mevlidine Katılarak Hayırlı Teskereler Diledi

Başkan Bakıcı Asker Mevlidine Katılarak Hayırlı Teskereler Diledi

1 saat önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askere gidecek olan İbrahim Burak Kara'nın mevlidine katılarak hayırlı teskere temennisinde bulundu.

Başkan Bakıcı Asker Mevlidine Katılarak Hayırlı Teskereler Diledi, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askere gidecek olan İbrahim Burak Kara'nın mevlidine katılarak hayırlı teskere temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askere gidecek olan İbrahim Burak Kara'nın Tekke Mahalle Konağı'nda okunan mevlidine katılarak oğlunu askere gönderecek olan personeli Selim Kara'yı yalnız bırakmadı. Kara ailesi ile görüşerek oğulları İbrahim Burak'ın kazasız belasız bir şekilde askerlik görevini yerine getirip, dönmesi temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, askerliğin her Türk evladının vatani bir görevi olduğunu söyledi. Başkan Bakıcı," Peygamber ocağına vatani görevini yapmak için gidecek olan personelimiz Selim Kara'nın oğlu İbrahim Burak Kara'nın asker mevlidine katıldık. Rabbim askerlik görevini icra edecek bütün evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Hayırlısıyla gidip vatan borçlarını ödeyerek teskerelerini alıp dönmeyi nasip eylesin" dedi.

Başkan Bakıcı'ya Mevlid programında Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy eşlik etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Burak Kara, Güncel
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