Başkan Başer, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başer, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride 112 fotoğrafını inceledi.

Vedat Soner Başer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğraflarına oy veren Başer, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Fotoğrafların hepsinin ödül layık olduğunu belirten Başer, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Başer, Anadolu Ajansı'nın dünyayı farklı kadrajlara sığdırdığını ifade ederek, AA muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Vedat Soner Başer, şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlarımız çok güzel enstantaneler yakalamış. Her biri birbirinden kıymetli ama aynı zamanda seçmesi de zordu. Gazze ile ilgili bölümünde dünyanın karşı karşıya kaldığı çaresizliği de gözler önüne seriyor. Gazze'de çekilen fotoğraflar, bir kez daha gözlerimizin dolmasına ve yüreğimizin yanmasına neden oldu. Bu tür fotoğrafların tüm dünyada yayımlanması, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tekrar insanların gözleri önüne serilmesi açısından son derece önemli."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.