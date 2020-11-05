Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma - Son Dakika

Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma

05.11.2020 09:35
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal bölgelerdeki mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal bölgelerdeki mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar belediye hizmetlerinin önceki yıllara göre çok daha iyi yapıldığını söyledi.

Kocakağan, Sarılar ve Sağrakçı Mahallelerinde yapılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları ile yeni yapılan hayır yerlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya Başkan Yardımcısı Bedri Türk ve Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu da eşlik etti.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kırsal bölgelerdeki yaşam standartlarını yükseltmek, burada yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Akhisar'da gerek şehir merkezi gerekse kırsal bölgelerde ciddi yol çalışmaları yaptık. Aldığımız talepler doğrultusunda halkımıza hizmetin en kaliteli ve en hızlı şekilde ulaşması için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın memnuniyeti ve mutluluğu bize yetiyor. Ekiplerimiz şu anda 35 yıl boyunca yapılamayan bir yolda çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde buradaki çalışmamız sona erecek. 35 yıl boyunca yapılmadı ama var güzümüzle çalışarak 1 buçuk yılda yaptık. Bölge halkımızın memnuniyeti bizleri sevindiriyor. Gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel hizmetler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahallenin 35 yıllık asfalt hasreti sona erdi

Yapılan yol çalışması ile 35 yıllık hasreti sona erdiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden Kocakağan Mahalle Muhtarı Ahmet Orcan, "35 yıl boyunca asfalt bekleyen vatandaşlarımızın bir kısmı asfalt göremeden vefat ettiler. Kocakağan Mahallemiz ile Pınarcık mezrası arasında bulunan 35 yıldır çile çektiğimiz yol, Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları ile hemen yerine getirildi. Mahallemizin 35 yıllık hasreti sona erdi. Allah Besim Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Şehir merkezi, kırsal mahalle demeden çalışan bir başkanımız var; tüm mahallemiz adına kendisi ve ekibine tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Geçen dönemden çok daha fazla hizmet alıyoruz"

Geçen dönemden daha fazla hizmet aldıklarını dile getiren Sarılar Mahalle Muhtarı Sakıp Acar, "Ben önceki dönemde de muhtardım; şimdi yine muhtarım. Daha önceki dönemde de hizmet aldık ama bu dönem çok daha fazla hizmet alıyoruz. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun; her konuda bizlerin isteklerini dinleyerek yerine getirmesi bizleri çok mutlu ediyor. Mahallemiz adına Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sağrakçı Mahallesi Muhtarı Mesut Atasoy, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ilettikleri her konunun takipçisi olduğuna vurgu yaparak teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma
Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma

Besim Dutlulu, Sarılar, Akhisar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Besim Dutlulu'dan kırsal mahallelere çıkarma - Son Dakika


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