Başkan Bozbey 2025'in Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkan Bozbey 2025'in Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Başkan Bozbey 2025\'in Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
11.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Bozbey, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında dikkat çeken fotoğrafları seçti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Bozbey, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bozbey, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi "Tarihin şahidi"ni tercih eden Bozbey, "Spor"da ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını beğenen Bozbey, "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'nin "Çocuk her yerde çocuk" karesini tercih etti.

Bozbey, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oyunu kullandı.

Bozbey, AA muhabirine, her karenin çok önemli anlamı olduğunu gördüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Bozbey, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıldaki olayları değerlendirerek, kuraklığı değerlendirerek ya da dünyadaki maalesef acıların yaşandığı bölge olan Gazze'de olanları değerlendirerek ki bir daha olmamasını diliyoruz, seçim yaptık. Anadolu Ajansı'nı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bu karelerle geçtiğimiz yıl neleri yaşadığımızı ya da öncelediğimizi öne çıkarmış olduk. Onların da tabii iyi olanları bu yıl devam etsin artarak ama kötü olanları son bulsun istiyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mustafa Bozbey, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Bozbey 2025'in Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:58:17. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Bozbey 2025'in Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.