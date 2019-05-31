Başkan Bozkurt'tan Kadir Gecesi mesajı
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Afyonkarahisar Şuhut
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Kadir Gecesi
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt, yayınlamış olduğu mesajında, "11 Ayın Sultanı
Mübarek Ramazan ayının en müstesna gecelerinden Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğu içeresindeyiz. Bu müstesna gecenin tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Tüm kıymetli hemşehrilerimin Kadir Gecesini en kalbi duygularımla kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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