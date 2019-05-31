Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Bozkurt'tan Kadir Gecesi mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'tan Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt, yayınlamış olduğu mesajında, "11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının en müstesna gecelerinden Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğu içeresindeyiz. Bu müstesna gecenin tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Tüm kıymetli hemşehrilerimin Kadir Gecesini en kalbi duygularımla kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Kadir Gecesi, Güncel
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