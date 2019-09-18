Başkan Bozkurt'un ziyaretleri
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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Murat Öner ve Süleyman Karakuş'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Murat Öner ve Süleyman Karakuş'u ziyaret etti.
Başkan Bozkurt'a ziyaretlerinde AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren de eşlik etti. İkiliye yeni görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bozkurt, her iki isme de Şuhut keşkeğinin pişirildiği temsili çömlek hediye etti.
Ziyaretler iyi dilek temennilerinin akabinde çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR
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