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Başkan Bozkurt'un ziyaretleri

14 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Murat Öner ve Süleyman Karakuş'u ziyaret etti.

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Murat Öner ve Süleyman Karakuş'u ziyaret etti.


Başkan Bozkurt'a ziyaretlerinde AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren de eşlik etti. İkiliye yeni görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bozkurt, her iki isme de Şuhut keşkeğinin pişirildiği temsili çömlek hediye etti.


Ziyaretler iyi dilek temennilerinin akabinde çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Süleyman Karakuş, Murat Öner, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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