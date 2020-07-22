Başkan Büyükkılıç'ın eli Sahabiye'nin üstünde - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'ın eli Sahabiye'nin üstünde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulunarak, 622 daire, 55 dükkan ve 850 araçlık otoparkın sonbaharda tamamlanacağını, ikinci etabın da temele hazır hale getirildiğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç'ın eli Sahabiye'nin üstünde, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulunarak, 622 daire, 55 dükkan ve 850 araçlık otoparkın sonbaharda tamamlanacağını, ikinci etabın da temele hazır hale getirildiğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında yer alan ve yapımı tamamlanan Recep Mamur Camii ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık sahaya çıkarak projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Buna göre Kayseri'nin en prestijli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki çalışmaları incelemek için şantiye alanını gezen Başkan Büyükkılıç, projenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının sonbahar aylarında tamamlanacağını ve 622 daire ve 55 dükkanın hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 850 araçlık iki katlı otoparkın da hizmete alınarak bölgede otopark ve trafik açısından herhangi bir sorun yaşanmasının önüne geçileceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, "Birinci etap 2020'nin sonbaharında Allah'ın izniyle tamamlanacak dedik. Öyle de oluyor. Seyrinde gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hak sahiplerine sonbahar itibarıyla daireleri teslim edilecek. Ağız tadıyla otursunlar. Dükkanlar da teslim edilecek. Helalinden bol rızıklarla çalıştırsınlar" dedi.

İkinci etabın kat karşılığı projesi kapsamında ihale edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 216 daire, 13 işyeri ve 180 araçlık otoparkı kapsayan temel işlemlerinin planlandığı gibi devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İhaleyi alan firmamızda çok şükür seyrinde temel kazısını yaptı. Şu anda gerekli izolasyonu yapılıyor. Daha sonra da temelini atacağız. O da seyrinde gidecek. Zaten inşaat piyasası hareketlendi. Şehrimizin merkezinde Sahabiye Mahallesi'nde güzide semtimizde bundan sonra ev almak isteyenlere yönelik olarak ortamımız da, imkanımız da var. Kardeşlerimizi bu açıdan ihalelerimizi takip etmeye, buradaki yaptığımız çalışmaları takip etmeye davet ediyorum ve bir kez daha şehrimize bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan ve hayırsever iş insanı Recep Mamur tarafından yaptırılan cami ile Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Altındaki Kur'an Kursu ile birlikte 1000 kişi kapasiteli caminin yapımının tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Sahabiye Mahallemizde Kentsel Dönüşüm Projesi bağlamında uygulamalarımız devam ediyor. Recep Mamur Camimiz bitti. Her şeyden önce hayırsever dostumuzun hayrını Cenabı Allah kabul etsin. Hakikaten Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ruhuna uygun bir cami oldu. Çevre düzenlemesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah en kısa zamanda burada bir Cuma namazıyla camimiz ibadete açılacaktır. Ayrıca bodrum kısmında Kuran Kursu söz konusu. Müftülüğümüz orayı da Kuran Kursu olarak hizmete sunacaktır." - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Recep Mamur, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'ın eli Sahabiye'nin üstünde - Son Dakika
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