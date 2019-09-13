Son Dakika Haberleri: Başkan Çatal, "Halk Günü Buluşmaları"na devam ediyor
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Başkan Çatal, "Halk Günü Buluşmaları"na devam ediyor

2 saat önce

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çatal,

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşları makamında ağırlayarak ilçedeki sorunları dinledi. İstek ve taleplerini belirtmek isteyen vatandaşlar düzenlenen "Halk günü" toplantısında bizzat Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile konuları paylaştılar. Belediye Başkanı Çatal'da, makamında ağırladığı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, ilçedeki eksiklik ve halkın istekleri doğrultusunda yapılacak olan projeleri de paylaştı. - KASTAMONU

Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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