Başkan Çaylı : " Milletimiz 15 Temmuz 2016'da tarih yazmıştır " - Son Dakika

Başkan Çaylı : " Milletimiz 15 Temmuz 2016'da tarih yazmıştır "

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yazılı bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yazılı bir mesaj yayınladı.

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Çaylı, "Milletimiz Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet Olma Yolunda 15 Temmuz 2016'da bir kez daha tarih yazmıştır " dedi.Türk Milletinin bu kalkışmaya her zaman olduğu gibi birlik - beraberlik ve dayanışmasını göstererek gereken cevabı verdiğini belirten Çaylı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:


"Dört yıl önce, yani 15 Temmuz 2016 tarihinde, bazı güç odaklarının maşaları olduğu tespit edilen kişilerce ülkemiz üzerinde gerçekleştirilmek istenilen darbe girişimi, Aziz Milletimizin dimdik ayakta durması, vatanına, milletine, bayrağına ve hükümetine sahip çıkması sayesinde bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmıştır.Bu millet tarihi boyunca her zaman esareti canı pahasına reddetmiştir. Bir gecede ihaneti gördük, bir gece de zaferi gördük. 249 canımızı şehit verdik. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimiz bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Bizlere düşen şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve bayrağı bizden sonraki nesillere teslim etmektir.


Milletimiz, her zorlukta olduğu gibi bu hain FETÖ darbe girişiminde de birlik-beraberlik ve dayanışmasını göstermiştir. Türk milletinin tarihi zaferlerle doludur. Bu gecede de yeni bir tarih yazılmış ve tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazanılmıştır.Vatanımıza, Milletimize ve hükümetimize karşı kalleşçe ve haince yapılan darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimize ve ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, gazilerimizi de şükranla selamlıyorum. " - KARABÜK

Çaylı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çaylı : ' Milletimiz 15 Temmuz 2016'da tarih yazmıştır ' - Son Dakika
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