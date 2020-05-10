Başkan Çelik, 65 yaş ve üzeri anneleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sokağa çıkmayan ve bugün 11.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara Anneler Günü nedeni ile Ulupark önünde karanfil dağıtarak moral verdi. Başlan Çelik, sokaklarda ve parklarda gezen 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Gününü kutladı.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 21 Mart'tan bu yana ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınlara Anneler Günü nedeni ile çiçek dağıtarak, Anneler Gününü kutladı. Yaklaşık 2 aydır korona virüs tedbirleri kapsamında risk gurubunda oldukları için evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar kendilerine çiçek dağıtan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e moral kaynağı olduklarını ifade ederek teşekkür etti. Bir süre Ulupark önünde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, "Sizler bizim değerlerimizsiniz, hepinizin Anneler Gününü kutluyorum. Bu zorlu süreçte kendinize çok dikkat edin. Allah'ın izniyle bu salgın süreci geçtikten sonra yine sizlerle bir arada olacağız inşallah" dedi.



Daha sonrasında Şehzadeler Belediyesi tarafından sesli cihazlarla donatılan bir araç gün boyu Şehzadeler sokaklarında gezerek vatandaşların Anneler Gününü kutladı. - MANİSA