Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'ten KAYSO'ya Veda Ziyareti

Başkan Çelik'ten KAYSO'ya Veda Ziyareti

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Çelik'ten KAYSO'ya Veda Ziyareti, System.String[]

Kayseri'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bu şehirde çok büyük hizmetlere imza attınız. Belki kısa bir süre başkanlık yaptınız ama bakış açınızla, vizyonunuzla birçok işi başardınız. İnşallah bundan sonraki dönemde iş hayatında daha sık görüşeceğiz. Ben bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.

Bu hafta sonu itibari ile Büyükşehir Belediyesi'nde görev sürelerini tamamlayacaklarını açıklayan Başkan Mustafa Çelik, "Görevi bırakmadan önce sevdiğimiz dostlarımızla helalleşelim istedim. Bundan sonrada Kayseri'deyiz. Bir yere gitmiyoruz. Bu bir veda değil, ara verme diyoruz. Bundan sonrada işyerlerimizde bu şehre, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:33:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'ten KAYSO'ya Veda Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]