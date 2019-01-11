Başkan Çelikbilek 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutladı

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde yerel basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde yerel basın mensuplarıyla biraraya geldi.



İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'ndeki programa Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Başkan Yardımcıları Salim Öztürk, Tacedddin Aksu ve Başkan Danışmanı Yakup Özbek ile Basın Danışmanı Muzaffer Topcu, basın yayın çalışanlarıyla yerel basın mensupları katıldı.



Başkan Yücel Çelikbilek, ilçenin haber yükünü çeken her türlü koşulda mesleklerini icra eden, Beykoz'da yerel yönetimlerin gözü, kulağı ve sesi olan, haberleriyle kamuoyunu aydınlatarak önemli bir görevi yerine getiren yerel basın mensupları ve tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Başkan Çelikbilek: "Demokrasinin vazgeçilmez aracısınız"



Basın mensuplarıyla buluşmasında kendisinin de bir dönem bu mesleği icra ettiğini, eski Paşabahçe SSK Hastanesi'nde 'Hamle' adlı gazeteyi çıkardığını belirten Başkan Çelikbilek: "Demokrasinin vazgeçilmez aracısınız. Yerel basınımızın Beykoz'un kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkıları vardır. 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın kabulüyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ilçemizde basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, objektif, doğru, ilkeli gazetecilik anlayışıyla toplumun bilgilendirilmesi için çalışan, hizmet veren basın mensuplarının "10 Ocak Gazeteciler Günü" nü tebrik eder, sağlık, esenlik ve başarılar dilerim" dedi.



Gazetecilerle hasbihal edilerek samimi bir havada gerçekleştirilen programda Başkan Çelikbilek, hizmet yılları içinde ilçeye ve yakın tarihe dair komşuluk ilişkilerinden insani ilişkilere kadar spor faaliyetlerinden okullara yapılan yatırımlara, Beykoz'daki sosyal yaşama da değinerek 2019 yılının merhamet, sevgi ve sağlık getirmesini, herkes için bereketli bir yıl olmasını da temenni etti.



Yerel basın mensupları da Başkan Çelikbilek'e soru ve görüşlerini ilettiler. Program sonunda Başkan Çelikbilek katılımcılara cam çay takımı hediye etti. - İSTANBUL

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