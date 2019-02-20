Son Dakika Haberleri: Başkan Çelikbilek Muhtarlara Teşekkür Etti

Başkan Çelikbilek Muhtarlara Teşekkür Etti

8 dakika önce

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, mahalle muhtarları ve azalarını "Teşekkür Yemeği"nde ağırladı.

Başkan Çelikbilek Muhtarlara Teşekkür Etti, System.String[]
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, mahalle muhtarları ve azalarını "Teşekkür Yemeği"nde ağırladı.

İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları, Muhtarlar Derneği Başkanı H. Hüsnü Kolcu, muhtarlar ve azaları katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızla, her dönem yaptığımız istişare ve toplantıların yanı sıra aileleri ve azalarıyla teşekkür yemeğinde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendilerini ilçemizde yaptıkları değerli katkı ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Beykoz'a hizmet şereftir. İlçemizi ileri götürecek hizmetleri için başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

Beykoz Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Hüsnü Kolcu ise Başkan Yücel Çelikbilek'in verdiği destekle yol aldıklarını vurgulayarak tüm muhtarlıklara yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Gecenin sonunda misafirlerini tek tek uğurlayan Başkan Yücel Çelikbilek, kendilerine hediye takdimi yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

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