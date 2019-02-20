Başkan Çelikbilek Muhtarlara Teşekkür Etti

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, mahalle muhtarları ve azalarını "Teşekkür Yemeği"nde ağırladı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, mahalle muhtarları ve azalarını "Teşekkür Yemeği"nde ağırladı.



İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları, Muhtarlar Derneği Başkanı H. Hüsnü Kolcu, muhtarlar ve azaları katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızla, her dönem yaptığımız istişare ve toplantıların yanı sıra aileleri ve azalarıyla teşekkür yemeğinde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendilerini ilçemizde yaptıkları değerli katkı ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Beykoz'a hizmet şereftir. İlçemizi ileri götürecek hizmetleri için başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.



Beykoz Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Hüsnü Kolcu ise Başkan Yücel Çelikbilek'in verdiği destekle yol aldıklarını vurgulayarak tüm muhtarlıklara yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.



Gecenin sonunda misafirlerini tek tek uğurlayan Başkan Yücel Çelikbilek, kendilerine hediye takdimi yaptı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak

3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı

Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi