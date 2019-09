Başkan Cengiz'i mutlu eden ziyaret

Türkiye Beyazay Derneği Balıkesir şubesi Başkan Yusuf Cengiz'i ziyaret etti.



İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz kendisini ziyarete gelen Türkiye Beyazay Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Aysu, Başkan Yardımcısı Ayşe Aysu, İvrindi İlçe Şube Başkanı Mehmet Tüfekçi ile birlikte engelli birey ve ailelerini ağırladı. Engelli bireylerin ve ailelerinin gündelik hayatta karşılaştığı sorunların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiler.Engellilerin erişimi, istihdamı, sosyal hakları ve belediye ile iletişimleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.



Ziyaret esnasında Başkan Cengiz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; "Bugün belediyemizde birbirinden değerli kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Bu da güne pozitif başlamamıza neden oluyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını, fiziksel çevreye ulaşımını kolaylaştırmak ve önlerinde duran engellerini kaldırmak toplum olarak sorumluluğumuz. Bunun bilincinde olmak da en büyük vazifemiz. Şu an engelli olmasak da unutulmamalıdır ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bizlere düşen görev her ne olursa olsun yerine getirmeliyiz. Engel olmak değil, destek olmayı vazife bilmeliyiz. Bu değerli kardeşlerimize ziyaretleri sebebiyle şükranlarımı sunuyor, engelleri beraber aşma konusunda her zaman yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum" dedi. - BALIKESİR