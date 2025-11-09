Başkan Çerçioğlu: Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkan Çerçioğlu: Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz

09.11.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında bir mesaj yayınlayarak, Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kurucusu olarak önemi ve mirasına sahip çıkma gerekliliğini vurguladı.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında yayımladığı mesaj, şöyle:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atamız, milletimizin yeniden dirilişinin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgesidir. Onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha üretken, daha aydınlık bir geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz. Aziz hatırası ile birlikte bizlere bıraktığı 'Cumhuriyet' mirasına sahip çıkmak, hepimizin en kutsal görevidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyor; emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağımıza söz veriyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Politika, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu: Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’de 5 il başkanlığına atama AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
Borsaya iki yeni şirket girdi Borsaya iki yeni şirket girdi
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

10:31
NOW’un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi Final yapıyor
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
10:17
Gürsel Tekin’den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
09:38
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
09:36
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor Psikolojisi dağıldı, “beni çıkartın“ dedi
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, "beni çıkartın" dedi
09:25
Dev banka hacklendi Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
09:17
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar Ölenlere hakaret ve küfür ettiler
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 10:56:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu: Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.