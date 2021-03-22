Başkan Ceyhun: "Büyüklerimiz hayatımızın en kıymetli değerleridir" - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Yaşlılar Haftası etkinliği çerçevesinde milletvekillerinin ve tüm teşkilat mensuplarının katılımlarıyla il, ilçe, belde ve köylerdeki 218 hanede büyükleri ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını ifade etti.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Ömürlerini ülkemize ve milletimize ailesine hizmetle geçiren, milli kültürümüzü manevi değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve hayatımızın en kıymetli değerleri olan büyüklerimiz, geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan bir kaynaktır. Salgın dolayısıyla en büyük fedakarlığı yapan dedelerimizi, nenelerimizi, amcalarımızı, teyzelerimizi kucaklayamasak ta, ellerini öpemesek de onları çok seviyoruz. Onlar bizim en kıymetlilerimiz, hepsini saygıyla hürmetle selamlıyorum. Tüm büyüklerimizin 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Başkan Ceyhun, Okçu Mahallesinde ikamet eden en yaşlı üye 91 yaşındaki Gülsüm Uslu'yu ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Ceyhun, Gülsüm Uslu'yla bir süre sohbet ederek hayır duasını aldı. - KÜTAHYA