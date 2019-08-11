Son Dakika Haberleri: Başkan Çiftçi, personeli ile bayramlaştı
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Başkan Çiftçi, personeli ile bayramlaştı

1 saat önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye personelleri ile bayramlaştı.

Başkan Çiftçi, personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye personelleri ile bayramlaştı.

Çayırova Belediyesi, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve personeller katıldı. Programın açılış konuşmasında öncelikle personellerin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım pazar günü Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak edeceğiz. Ben bu vesileyle kardeşliğin, sevincin, mutluluğun ve merhametin zirvede olduğu mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere bu bayramda ikinci bir bayramı yaşatmaya çalıştık. Sendika başkanımızla birlikte güzel bir çalışma neticesinde şirket bünyesinde çalışan kardeşlerimizin maaşlarında iyileştirme çalışmalarını yaptık ve neticelendirdik" dedi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin konuşmasının ardından Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, başkan Çiftçi'ye çiçek takdim etti. Daha sonra başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşliğinde personelleri ile bayramlaşan başkan Çiftçi, bayram tatilinde memleketlerine gidecek olan personellerini de trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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