Başkan Çınar, 4 aylık icraatlarını anlattı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni dönem proje ve yatırımları, Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos ayı grup toplantısında anlattı.Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar hayata geçen projeler ve hazırlanan yeni yatırımların yer aldığı sinevizyon üzerinden bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim öncesinde yapmayı vaat ettikleri projelerin hayata geçirilmesi adına gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.Seçimlerde kendilerine gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacaklarını belirten Çınar, "Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız ve buna göre projeler üretiyoruz, insan odaklı hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi. Yeşilyurt'un 2023 vizyonuna ulaşmasını sağlayacak yeni dönem yatırımları halkla buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Çınar, şunları söyledi:"Kadim Çırmıhtı'mızın eşsiz manzarasına tepeden bakan bir noktada bulunan ve atıl durumda olan Şahintepesi Sosyal Tesislerini 'Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projemizle hizmete sunarak, bölgemizin daha fazla değer kazanmasını sağlayacağız. Bununla birlikte Gedik Sosyal Tesislerimiz ile Şahintepesi arasında teleferik projemiz var, görüşmelerimiz sürmektedir. Yeşilyurt'umuzun güneş enerjisinden faydalanma potansiyelini değerlendirmek ve temiz enerji üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla üç ayrı bölgede hizmete sunacağımız 'Güneş Enerji Santralleri' projemiz kapsamında ki Mollakasım mahallemize kuracağımız santralimizin ihalesi yaptık, karar verme aşamasındayız. Santrallerin belediyemize kazancı 110 bin TL. civarında olacaktır. Görgü Mahallemize yapacağımız santrallerden ikisinin de ihalesini yaptık. 237 dönüm alan üzerinde hizmete sunacağımız, bölgemizin gelişimine katkı sunacak şekilde hazırladığımız 'Yeni Çırmıktı' projemize başladık, çalışmalarımız sürmektedir. Kadim bir medeniyet kültürüne sahip Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerimizin tarihi ve turistik olgusunun farklı temalı yatırımlarla kıymetli hale getirmek adına ecdat yadigarı tarihi konaklarımız ve camilerimizin restorasyon çalışmalarını sürdürmekteyiz. Gündüzbey'deki trafik yükünü hafifletmek için merkezdeki caminin hemen arka kısmına kazandıracağımız 60 araçlık açık otoparkımızın yapım işine başladık. Gündüzbey mahallemizdeki meydanı düzenleyip buraya TKDK'nın destekleriyle modern bir sosyal tesis binası yapacağız, projemizi hazırladık, çalışmalarımıza hız verdik. Ayrıca ilçemizdeki bazı parkların belirli bölümlerine yapacağımız büfeleri, 3.Lige yükselen Yeşilyurt Belediyespor'umuza sabit gelir getirmesi adına değerlendireceğiz. 7'den 70'e herkesi daha fazla sporla buluşturmak amacıyla öncelikle sekiz ayrı mahallemizde belirlediğimiz alanlara ' Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Kompleksi' projemizin startını verdik, her yönüyle modern ve nezih alanları içerisinde barındıran projemize Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek veriyor.Ön hazırlıkları ve görüşmelerine başladığımız 'Turgut Özal Mahallesi Dönüşüm Alanı' projemizde bölgemizin daha fazla değerli hale gelmesine vesile olacaktır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yapmayı tahahhüt ettiğimiz 'Portatif Havuz' projemizi iki ayrı okulumuzun bahçesinde hizmete açtık."Seçim sonrası geçen 4 aylık süreçteki bazı yatırım alanlarını halkın hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şehir parkı özelliğine sahip, bir milyon 350 bin metrekare alan üzerinde hizmete girecek olan 'Beylerderesi Şehir Parkı' projemize devam ediyoruz. Bölgemizin en büyük afet eğitim merkezi özelliklerine sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizi faaliyete sunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla ilçemize kazandırdığımız 'Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesislerimiz faaliyete geçmiştir. TOKİ ile yaptığımız protokol neticesinde Yeşiltepe'de devam eden 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi' çerçevesinde yapılan binalar hızla yükselmektedir, kentsel dönüşümü ilçemizin farklı bölgelerinde yaygınlaştıracağız. Yeşilyurt'un yerli ve milli üretimde marka olabilmesi adına vaat ettiğimiz 'Yeşil Gıda Seracılık' projemizi başlattık, kurduğumuz sera alanında sebze üretimlerine başladık. Yazıhan'da oluşturduğumuz alanda domates üretimlerimiz devam etmektedir. Bu ve benzeri projelerimizle Yeşilyurt'umuzu hep birlikte el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha fazla kalkındıracağız, büyüteceğiz. Meclis Üyelerimizle bugüne kadar çok uyumlu, güzel çalışmalar yapıp, ilçemizin geleceğine dönük önemli yatırımları hep birlikte hayata geçirdik. Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaşmasını sağlayacak yatırımlarımızı yine Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl ve İlçe Teşkilatımız ve Meclis Üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve kıymetli hemşerilerimizin katkı ve destekleriyle hayata geçireceğiz. Her şey daha mutlu ve huzurlu bir Yeşilyurt için, durmak yok yola devam diyoruz" şeklinde konuştu.Malatya'yı takım olgusu içerisinde hep birlikte daha iyi noktaya taşımak istediklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Yeşilyurt'umuzu, Battalgazi'mizi ve 13 İlçemizi hep birlikte ayağa kaldırmakla sorumluyuz. Bu yükümlülük ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bunun gerekliliklerini de hep birlikte el ele vererek yapmak gibi sorumluluklarımız var. Yeşilyurt Belediye Başkanımızla geçenlerde Gözene'ye gittik oradaki tarihi camiyi restore ettiriyor, gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tarihimize, belleğimize, hafızamıza, kültürümüze hep birlikte sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bir takım olgusu içerisinde bu işi götürmemiz gerekmektedir" diye konuştu.AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem projelerini hayata geçireceğine yürekten inandığını ifade ederken, "Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerimizle bir arada olmaktan son derece mutlu oldum. Bu tür toplantılar çok güzel hizmetlerin ve çalışmaların hayata geçmesine vesile olacaktır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ı da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Başkanımızın açıkladığı bu projeleri hayata geçirmek adına bizlerde gereken desteği vereceğiz. Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Başkan Yardımcılarımız ve teknik personellerimiz el ele gönül gönüle çalışarak bu güzel ve değerli projeleri halkımızın hizmetine sunacaklardır. Cenab-ı Allah millete hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.Yeşilyurt'un Malatya'nın gelişen ve büyüyen bölgeleri arasında olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Belediye Başkanlarının hizmet yolunda önünü açan, destek veren, projeleri sahiplenen, takip eden ve bunları halkımızla paylaşan Meclis Üyelerimiz şehrimizin en önemli dinamikleri arasındadır. Seçimler öncesinde gerçekleşen mahalle toplantısı ve mitinglerde birlikte olduğumuz Belediye Başkanımızın vaat ettiği projeleri hayata geçirmek adına dört aylık sürede yaptığı çalışmalar ve projeleri bizimle paylaşmasında son derece memnun oldum. AK Parti Belediyeciliğinin farkı işte budur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz" dedi.Kentlerin gelişim süreçlerinde yerel yönetimlerin önemli görevler üstlendiğini ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ilçemizin farklı bölgelerini güzel ve değerli projelerle değerlendirmeyi hedeflemesi bizleri memnun etmektedir. Kendi içerisinde özel ve farklı dinamikleri bulunan Yeşilyurt çok hızlı gelişen bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Belediye Başkanımız ve ekibinin gelişime müsait bir alanda olan Yeşilyurt için güzel projeler hazırlaması bu bölgemizin daha fazla kalkınmasına vesile olacaktır. Özellikle de halkın ihtiyaçlarına verecek, tüm hemşerilerimizin istifade edebileceği şekilde tasarımı yapılan insan odaklı projeler bu açıdan önemli ve kıymetlidir. Şahintepesinin çok güzel dizayn edilmesi, yılın her mevsiminde turist akınına uğrayan Çırmıktı ve Gündüzbey gibi yerleşim alanlarına yönelik projelerle Yeşilyurt'umuz daha güzel hale gelecektir" şeklinde konuştu.AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "Belediye Meclis Üyeliğinin görev ve sorumlulukları önemlidir. Meclis Üyeliğini sadece parmak indirmek ya da kaldırmakla sınırlandırmayın. Belediye Başkanımızın koordinatörlüğünde hepimizin birlikte Yeşilyurt'umuzu kalkındırma noktasında millete vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz gerekmektedir. İnşallah halkımıza verdiğimiz bütün sözleri teker teker yerine getireceğiz.Biz bir takımız, bu takımın her hangi bir parçası arıza verdiğinde bütün takım arıza vermiş sayılır, o zaman bizim birlikte hareket ederek Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza daha fazla yatırım gelmesini sağlamalıyız" diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos Ayı Grup ve tanışma toplantına; AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri katıldı. - MALATYA