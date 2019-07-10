Başkan Çınar, kuzey çevre yolu üzerindeki kuyulu mahallesinde devam ediyor!

"KUZEY ÇEVRE YOLU TİCARETİ, EKONOMİYİ VE TURİZMİ HAREKETLENDİRECEK"

Kuzey çevre yolu güzergâhında bulunan Kuyulu mahallesinde ki ulaşım ağını güçlü hale getirmek adına çalışmaların devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kent yaşamını direk etkileyen ulaşım sıkıntısını çözen şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ne kadar ileriye gittiğini görüyoruz. Yolların kaliteli olması yaşam kalitesini de doğal olarak artırmaktadır. Yeşilyurt'umuzda modern ve yaşam standardı yüksek hayat koşullarının güçlü şekilde hissedilmesinde konforlu ulaşım ağının ciddi katkısı vardır. Yollar medeniyetlerin ilk başlangıç noktasıdır, yolların kalitesi şehrin kalitesini göstermektedir. İlçemizin bütün yaşam alanlarında ki ulaşım ağını daha güçlü hale getirecek güce ve kapasiteye sahibiz. Beş yılda hayata geçirdiğimiz devasa yatırımlar, rekor seviyesindeki alt ve üst yapı yatırımlarıyla ulaşım ağımızın konfor seviyesini çok güzel bir noktaya taşıdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kuzey çevre yolumuzun tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte ise bölgemiz daha fazla değer kazanacak, ticaret, ekonomik ve turizm bağlamında ciddi bir hareketlenme olacaktır. Yeşilyurt'umuzda bu hareketlenmeden doğal olarak nasibini alacaktır. Kuzey çevre yolu üzerinde bulunan Kuyulu mahallemizde yol açma, genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir, bizlerde buradaki çalışmaları sık sık takip ediyoruz. Gerek Yeşilyurt Belediyesinin ekipleri gerekse de karayolları ekiplerimiz planlanan yatırımların hayata geçmesi için dört koldan çalışmalarını sürdürmektedir. Sıcak havaya rağmen büyük bir özveri ve gayretle çalışmaları aksatmadan sürdüren bütün personellerimize kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarda ekiplerimizi yalnız bırakmayan Kuyulu Mahalle Muhtarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hep birlikte Yeşilyurt'uz, el ele verip güzel ilçemizdeki yaşam standartını daha iyi bir noktaya ulaştıracağız." diye konuştu.

Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç'da, devam eden yol çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.