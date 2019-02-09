Başkan Çöl'ün Okul Ziyaretleri
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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, ilçedeki okulları ziyaret etti.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, ilçedeki okulları ziyaret etti.
Kız İmam Hatip Lisesi, Aktürkler Kız Ortaokulu, Mustafa Kemal İlköğretim Kurumu ve Fen Lisesi'ni ziyaret ettikten sonra çıkışta konuşan Başkan Mustafa Çöl şunları kaydetti:
"Eğitim ve Öğretim camiasından gelen ve kutsal öğretmenlik görevini yapmış kişiler olarak sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli meslektaşlarımıza projelerimizi anlatarak kendilerinin fikir ve görüşlerini aldık. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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