Başkan Çolakbayrakdar: "Çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız" - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kırsal mahallelerden biri olan Kızık'ta buğday hasatı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçinin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kırsal mahallelerden biri olan Kızık'ta hasat yapan çiftçilerin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Biçerdöver kullanan Başkan Çolakbayrakdar, çiftçinin her zaman yanında olduklarına dikkat çekerek, "Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum." dedi. Kocasinan'ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ımızın köylerinde yaklaşık 15 gündür hasat işlemi sürüyor. Gerek Kızık gerekse diğer bölgelerdeki çiftçi kardeşlerimize hasatların bereketli olmasını diliyorum. Uzun bir süre yağmur- çamur demeden emek verilen ürünlerin hasatı yapılıyor. İnşallah bu yıl hasatlar bereketli olur. Bütün çiftçi kardeşlerimiz bu hasatın bereketini görürler. Her zaman dile getirdiğim gibi; çiftçi kardeşlerimiz ekip, dikmese şehirde yaşayan vatandaşlar aç kalır. O yüzden çiftçi kardeşlerimiz ekip, dikecek ki nihayetinde şehirde yaşayan insanlar nasiplenecek. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi olarak ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Gerek ürün çeşitliliğinin artırılması gerekse bu topraklarda verimli olan ve mevcut geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın artırılması noktasında elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Çiftçilerimizin yüzlerini güldürecek yeni yatırımlarla şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız. Bu vesile ile bütün çiftçi kardeşlerimizin hasatları bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Kızık Mahalle Muhtarı Ahmet Akay ise bir yıllık verilen emeğin hasatı yapılmaya başladığını belirterek, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ