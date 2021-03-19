Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı

19.03.2021 16:49
Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında İstasyon Caddesi'nde denetim yaparak, vatandaşlara maske dağıttı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında İstasyon Caddesi'nde denetim yaparak, vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaş ve esnaflarla gönül selamıyla selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Esnaflara 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, otobüs durağında vatandaşlarla sohbet etti. Otobüsleri de denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, HES Kodu, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Denetim sırasında vatandaşlara maske dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan'da hemşehrilerimizin yaşaması içindir" dedi.

İstasyon Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret edip, denetimlerde bulunduktan sonra Yeşil Mahallede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle maske ve mesafe konusunda uyarı yaparken, vatandaşa da uyulması gereken önlemleri hatırlattı. Vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti kapsamında gerçekleşen denetimlerde Başkan Çolakbayrakdar'a, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı
Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı
Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı
Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı
Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar denetimlerde maske dağıttı - Son Dakika


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