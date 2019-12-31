Başkan Cömertoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Başkan Cömertoğlu'ndan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Cömertoğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Cömertoğlu mesajında, ülkemizde ve dünyada pek çok önemli olayın yaşandığı bir yılı daha geride bıraktıklarını, yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yeni yılın ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilediğini aktaran Cömertoğlu, "Dört mevsimin ayrı bir güzellikte yaşandığı Arapgir'de, bu soğuk kış günlerinde yüreğimizi ısıtan umudumuzla 2020 yılına hep beraber giriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri hiç azalmayan hizmet aşkımızla, her bir günümüzü dolu dolu geçiriyor ve Arapgir'e yeni bir çehre kazandıran proje ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. En büyük destekçimiz olan siz halkımızdan aldığımız güçle, hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki, 2020 pek çok projemizin tamamlandığı ve Arapgirimizin hızlı bir dönüşüm yaşadığı bir atılım yılı olacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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