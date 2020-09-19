Başkan Demir: "Sorunları tarihe gömüyoruz" - Son Dakika

Başkan Demir: "Sorunları tarihe gömüyoruz"

Vezirköprü ilçe kongresinde yaptığı konuşmada tüm kırsal altyapıyı bitireceklerinin sözünü hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yolu ve içme suyu sıkıntısı olan mahallemiz kalmayacak.

Başkan Demir:

Vezirköprü ilçe kongresinde yaptığı konuşmada tüm kırsal altyapıyı bitireceklerinin sözünü hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yolu ve içme suyu sıkıntısı olan mahallemiz kalmayacak. Bu sorunları tarihe gömüyoruz" dedi.

AK Parti'ye sadece 85 milyon ülke insanının değil, tüm dünya insanlığının ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Demir, "Her kim ki bu yola gerçekten bir katkı sağlar, yaradan da onun ömrünü ve geleceğini bereketlendirir. Her kim ki bu yola, harekete bilerek ya da bilmeyerek gizli veya aşikar, negatif enerji verirse büyük bir vebale girer" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir AK Parti Vezirköprü 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Teşkilat Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, İl Başkanı Ersan Aksu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, ilçe başkanları ve partililerin de yer aldığı kongreye telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kongremizin Vezirköprü'müz için Samsunumuz için hayırlılara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. İlçelerimiz, illerimiz çok daha güçlü bir şekilde yarınlara gidecektir. Ben bu konuda teşkilatımıza, ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarımıza güveniyorum. Samsunumuza, Vezirköprü ile beraber çok daha fazla güveniyorum. İnşallah bu kongreler bizler için hücre tazeleme süreci olacaktır. Bu hücre tazeleme ile birlikte büyük kongreye çok daha güçlenerek gideceğiz. Büyük kongreyle birlikte AK Parti yeni sürece farklı girecektir. Vezirköprü'yü, teşkilatımızı, ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarıyla birlikte tebrik ediyorum. ve sizden yeni yeni üyeler bekliyoruz. Biliyorsunuz bu yıl, bir milyon üye kaydı hedefimiz var. Samsun'da bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu yarışta Samsun şanına yakışanı yapmak durumundadır. Şimdide tebrik ediyorum. Samsunlu, Vezirköprülü kardeşlerime en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun" diye seslendi.

Kongrede bir konuşma yapan Başkan Demir'de, bu kongrelerde bambaşka bir hal olduğunu belirterek, "En iyisi, en heyecanlısı ve en bereketlisi. Bugün Vezirköprü'deki bu kongre, bizim bayramımız" diye konuştu. Vezirköprü'nün özel bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Bu davaya en büyük destek veren ilçemiz. Samsun misyon şehridir. Bir tek kendi şehrini kaygı etmez, gelecek neslin, ülkesinin, milletinin geleceğini de kendi geleceği ile aynı derecede kaygı eden bir şehir. İlkadım şehridir. Bölgenin merkezidir. Samsun'un hitap ettiği alan yaklaşık 8 milyon nüfusa tekabül eder. Ama Türkiye'nin her yerinde dünyanın her yerinde insanları olan, oralara giderken de aslını, asaletini asla unutmayan, kendini geliştiren, medeniyeti ve maneviyatı için yaşayan insanların şehridir. Bizim böyle bir misyonumuz var" dedi.

"Vezirköprü'nün 2001-2002 yılındaki halini en iyi bilenlerdenim" diyerek sözlerine devam eden Başkan Demir, şunları söyledi: "3 Kasım seçimleri mitingine geldiğimizde perişan bir durum vardı burada. Özellikle hizmet ve geleceğe umut noktasında en sıkıntılı ilçe, Vezirköprü ilçemizdi. Biz o zaman bir şey söylemiştik. Kavak, Asarcık, Yakakent, Alaçam'da da buna benzer bir hal vardı. Ama Vezirköprü'deki gözlerin feri çok daha düşüktü. O gün geleceğe umutla baktığımızı, o günkü Vezirköprü'nün gideceğini bambaşka bir Vezirköprü'nün geleceğini o gün yol arkadaşlarımızla beraber ifade etmiştik. Bugüne geldiğimizde o zamandan bu zamana çok şey değişti. O günkü Vezirköprü gitti, bugün bambaşka bir ilçe var. Ama inanın yapılan çalışmalarla, yaptığımız çalışmalarla bugün de şunu ifade ediyorum; Yaşarsak göreceğiz. Bugünkü Vezirköprü'nün üzerine de bambaşka bir ilçe inşa etmeye devam ediyoruz."

AK Parti'nin iş yapan adamların hareketi olduğunu söyleyen Başkan Demir, AK Parti'nin yalnızca ülkesinin kalkınması için çalışan bir parti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Geldiğimiz nokta itibariyle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ümmetin önderi. Biz bir dava hareketiyiz. Bize yalnızca 85 milyon insanımızın ihtiyacı yok. Ümmetin bize ihtiyacı var. Bütün dünya insanlığı için bir misyon hareketiyiz. Çalışırken, gayret ederken 2023 yılındaki seçimlere giderken lütfen herkes, yaşadığımız her an, bu harekete sağlayacağımız pozitif enerjinin bütün dünya insanlığı için de bir anlam ifade ettiğini lütfen unutmayalım. Biz öyle bir yola gidiyoruz ki, öyle bir yolda yürüyoruz ki bunu adını bildiğim gibi ifade etmek istiyorum; Her kim ki bu yola gerçekten bir katkı sağlar, yaradan da onun ömrünü ve geleceğini bereketlendirir. Her kim ki bu yola, harekete bilerek ya da bilmeyerek gizli veya aşikar, negatif enerji verirse büyük bir vebale girer. Şimdi bizler bu hüviyetimizi ön plana çıkarıp yolumuza devam etme gayreti içerisindeyiz. Bu kutlu yolda hepimiz elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.

Vezirköprü'ye yapılan ve yapımı devam eden projelere değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Demir, 31 Mart seçimlerinden önce 5 yılda kırsal altyapıyı bitireceklerinin sözünü verdiğini hatırlatarak şunları ifade etti: "Bu hareketle yola çıktık. Yaptığımız program 2020 yılı sonuna 3.5 yıl kaldı. Planlamanın önündeyiz. 2020 yılı için 1100 kilometre planlamıştık. Şimdi rehabilite ediyoruz 1250 kilometre. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 2021 yılı içinde 1350 kilometreyi hedef alıyoruz. 2020 yılında büyük çapta programa alınacak 1000 kilometre yolumuz kalmayacak. 2023 yılında Samsun'da 950 mahallenin tamamında standardı yüksek, temeli sağlam, kanalları açılmış Türkiye'nin, dünyanın neresinden gelirse gelsin bir Vezirköprülü hemşehrim arabanın tekeri çamura ve kasise değmeden köyüne kadar gidecek. Bu sene Vezirköprü'deki programımız 200 kilometre. Kanyonla ilgili çalışma devam ediyor. Küçük sanayi sitesi de şehircilik bakanlığı tarafından karar altına alındı TOKİ tarafından ilçemize yapılacak. Gıda organize ile ilgili de bir çalışma hazırlanıyor, Organize Sanayi Bölgesi çalışması devam ediyor, içme suyu arıtma tesisi devam ediyor. Projesini yapıyoruz, bu sene ihale ediyoruz hiç suyu olmayan 25 mahallemiz 2021 yılı sonunda içme suyuna kavuşuyor. 2022 yılı sonuna kadar da tüm Vezirköprü'de içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalle kalmayacak. Tarihe gömüyoruz. Yolu ve altyapıyı önümüzdeki seçim dönemi gelmeden tamamlıyoruz. Yolu hizmet olanın, millete katkı sağlama peşinde koşanın kavgaya fırsatı zamanı olmaz ki. Gözü o tarafa kaymaz ki. Biz hizmet yolunun yolcularıyız. Ümmetin önderi Cumhurbaşkanımızın arkasında bu kutlu davaya asla bilerek negatif enerji vermeyiz. Biz ömrümüzü varlığımızı bu yolda vakfettik." - SAMSUN

Mustafa Demir, Vezirköprü, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Sorunları tarihe gömüyoruz' - Son Dakika


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